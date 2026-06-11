Diableries Gourmandes Jardin à Montmardelin Saint-Germain-des-Champs

Saint-Germain-des-Champs

Diableries Gourmandes

Jardin à Montmardelin 24 Route d’Avallon Saint-Germain-des-Champs Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:45:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

En avant-première, la Compagnie du Carillon donne une représentation exceptionnelle de son nouveau spectacle, dans le cadre de Théâtre au Jardin à Montmardelin, avant les représentations d’Avallon du 12 au 26 juillet.

À son arrivée au paradis, Jeff se retrouve sans dossier et presque sans souvenirs, avec pour seules traces de son passé quelques répliques de théâtre.

Pour l’aider à retrouver la mémoire, Saint-Pierre, Dieu et sa fille Angélique l’entraînent dans un jeu de rôle absurde et inventif Jeff est invité à jouer le rôle de Satan, tandis que Saint-Pierre endosse celui de Belzé, son assistant.

À travers ce face-à-face malicieux, la pièce explore avec humour les sept péchés capitaux, et tout particulièrement la gourmandise, tout en revisitant les figures traditionnelles du Paradis et de l’Enfer.

Diableries gourmandes réunit deux courtes pièces de Jean-Paul Alègre, La Gourmandise et La Vie Commence au Théâtre .

Un spectacle tout public qui peut se regarder en famille. .

Jardin à Montmardelin 24 Route d’Avallon Saint-Germain-des-Champs 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 84 94 29 47

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English : Diableries Gourmandes

L’événement Diableries Gourmandes Saint-Germain-des-Champs a été mis à jour le 2026-06-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)