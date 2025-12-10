Dialogue de Chœurs Par le Choeur du Kador avec la chorale Myriade Crozon

Dialogue de Chœurs Par le Choeur du Kador avec la chorale Myriade

Ça y est, cousine, on y est arrivé ! Cela fait quatre ans que nous essayons de trouver une date pour faire venir d’Angers la chorale Myriade, créée en 2010 par Katia Guichaoua, cheffe de choeur, compositrice et interprète.

Explorant chants d’ici et d’ailleurs, les deux chorales vous emportent dans des mondes sonores et colorés breton, tzigane, slave, corse, africain. Le classique, le gospel et le contemporain auront aussi une place dans ces deux répertoires qui dialogueront, faisant ainsi sonner l’acoustique, tout en jouant sur les espaces scéniques de l’église Saint-Pierre.

