Mini fest noz Belhambra Grand Hôtel de la Mer Crozon

Crozon

Mini fest noz

Belhambra Grand Hôtel de la Mer 17 Rue d’Ys Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17 22:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Participez à la soirée bretonne au Grand Hôtel de l Mer à Morgat. Mini fest noz avec initiation aux danses avec le Club Kador Danse. .

Belhambra Grand Hôtel de la Mer 17 Rue d’Ys Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 86 32 13 30

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English : Mini fest noz

L’événement Mini fest noz Crozon a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime