Mini fest noz Belhambra Grand Hôtel de la Mer Crozon
Mini fest noz Belhambra Grand Hôtel de la Mer Crozon vendredi 17 avril 2026.
Crozon
Mini fest noz
Belhambra Grand Hôtel de la Mer 17 Rue d’Ys Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17 22:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Participez à la soirée bretonne au Grand Hôtel de l Mer à Morgat. Mini fest noz avec initiation aux danses avec le Club Kador Danse. .
Belhambra Grand Hôtel de la Mer 17 Rue d’Ys Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 86 32 13 30
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English : Mini fest noz
L’événement Mini fest noz Crozon a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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