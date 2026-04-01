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Portes Ouvertes Pepiniere Couleur d’Orange Crozon

Portes Ouvertes Pepiniere Couleur d’Orange Crozon dimanche 26 avril 2026.

Ville : 29160 Crozon

Département : Finistère

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Crozon

Portes Ouvertes Pepiniere Couleur d’Orange

Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Portes Ouvertes de la pépiniere Couleur d’Orange,
Le 26 Avril de 10h à 17h
Plants bio
Route de Kereon à Crozon
Petite restauration sur place et rafraichissement offert, plants acheté le 6eme offert   .

Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 08 23 68 76 

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English : Portes Ouvertes Pepiniere Couleur d’Orange

L’événement Portes Ouvertes Pepiniere Couleur d’Orange Crozon a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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