Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ?

Améthyste 1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:15:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-26 2026-04-27

Un fait divers réel une photo qui fait scandale sur la toile, celle d’un selfie posté sur un réseau social d’une jeune fille posant tout sourire

à Auschwitz. Insouciance ou mauvaise intention ? On assiste ici à la confrontation de deux univers celui de ceux qui observent le monde

et celui des jeunes prompts à le mettre en boîte spontanément avec leurs smartphones ultra connectés. C’est à ce nouveau monde qu’appartiennent Kim, Angèle, Michelle, Sélim et Abel. Et c’est l’Histoire qu’ils viennent visiter en allant découvrir à Auschwitz l’horreur des camps de concentration. A-t-elle accompli son devoir de mémoire à sa façon en prenant ce selfie ? A-t-elle sali le passé en posant devant les vestiges de la Shoah ? Les avis divergent et la Toile se referme sur Michelle…

Un spectacle qui questionne tout à la fois certains mécanismes d’aujourd’hui et notre rapport à l’Histoire.

Direction artistique Franck Regnier ; Comédiens Mathilde Cerf, Guillemette Crémèse, Sabrine Ben Njima ou Mathilde Cribier, Elise Dano ou Sandra Vandroux, Léonce Pruvost ou Yanis Ramet, Cédric Saulnier, Anthony Candellier et Franck Regnier. Scénographie Andréa Warzee ; Lumières Charlie Henry ;

Musiques Johan Putet ; Chorégraphies Emilie Odin

Soutiens DRAC AURA, Théâtre de Montélimar et de Montélimar Agglomération (26), Ville de Dieulefit (26), Sémaphore et de la Ville d’Irigny (69), Karavan Théâtre et de la Ville de Chassieu (69), Région Grand Est et la Ville de Stenay (55), Ville de Meximieux (01).

À partir de 12 ans

1 h 05

10 € 6 €

© Cie Nandi

