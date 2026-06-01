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Dialogues dans le jardin, Giardino Biblioteca internazionale La Vigna, Vicenza

Dialogues dans le jardin, Giardino Biblioteca internazionale La Vigna, Vicenza

Dialogues dans le jardin, Giardino Biblioteca internazionale La Vigna, Vicenza samedi 6 juin 2026.

Lieu : Giardino Biblioteca internazionale La Vigna

Adresse : Contrà Porta S. Croce, 3 Vicenza

Ville : 36100 Vicenza

Département : Vicenza

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Dialogues dans le jardin Samedi 6 juin, 10h00, 15h00 Giardino Biblioteca internazionale La Vigna Vicenza

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Visite guidée avec présentation du livre et dialogues dans le jardin avec paysagiste

Giardino Biblioteca internazionale La Vigna Contrà Porta S. Croce, 3 Vicenza Vicenza 36100 Vicenza Veneto 338 3314373 http://www.lavigna.it
Visite guidée avec présentation du livre et dialogues dans le jardin avec paysagiste

©Alessandro Bedin

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