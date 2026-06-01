Dialogues dans le jardin, Giardino Biblioteca internazionale La Vigna, Vicenza
Dialogues dans le jardin, Giardino Biblioteca internazionale La Vigna, Vicenza samedi 6 juin 2026.
Dialogues dans le jardin Samedi 6 juin, 10h00, 15h00 Giardino Biblioteca internazionale La Vigna Vicenza
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Visite guidée avec présentation du livre et dialogues dans le jardin avec paysagiste
Giardino Biblioteca internazionale La Vigna Contrà Porta S. Croce, 3 Vicenza Vicenza 36100 Vicenza Veneto 338 3314373 http://www.lavigna.it
Visite guidée avec présentation du livre et dialogues dans le jardin avec paysagiste
©Alessandro Bedin
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