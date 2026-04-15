Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dialogues de voisins: déambulation dessinée Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes

Dialogues de voisins: déambulation dessinée Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes

Dialogues de voisins: déambulation dessinée Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes samedi 25 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Thabor-Lucien Rose

Adresse : 11, square Lucien Rose 35000 Rennes

Ville : 35064 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Sur réservation

Dialogues de voisins: déambulation dessinée Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Samedi 25 avril, 15h00 Sur réservation

Atelier de dessin en extérieur avec la plasticienne Pauline Bracq.

Une déambulation dessinée dans le quartier sous la houlette de l’artiste plasticienne Pauline Bracq. Un kit pour artiste en herbe est prévu pour esquisser le quartier et créer des oeuvres qui seront par la suite exposées à la bibliothèque.
Tout public
Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-25T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-25T17:00:00.000+02:00

1
http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)