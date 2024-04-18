DIANE SEGARD – SUMMUM Grenoble

vendredi 13 février 2026.

DIANE SEGARD Début : 2026-02-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Comment monter sur scène seule quand on est plus autruche que paon ? Quand on flippe à mort quoi…En créant des personnages portant en eux l’hilarante tragédie quotidienne d’être soi et en les laissant parler pour nous. Même si eux aussi flippent à mort. Comme vous quand vous avez peur de mal éduquer votre enfant, de finir seul avec une boite de raviolis ou de ne pas aller assez voir votre grand-mère à l’Ehpad. Et du coup on a tous les fesses qui font bravo, et du coup c’est rigolo, enfin j’espère, que ça va vous faire rire … maintenant j’angoisse. Bref, c’est un spectacle pour se dire que tout ira bien. Mais passez voir votre grand-mère à l’Ehpad avant de venir, quand même.Après trois ans à développer des personnages névrosés en vidéo sur les réseaux sociaux, Diane Segard monte sur scène avec eux pour le plus collectif des seuls en scène.Avec le soutien du Fonds SACD HumourDurée : 1h10

SUMMUM RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38