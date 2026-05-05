Diaporama sur les Oiseaux du Pays Blanc Pays Noir Salle l’Artymès Mesquer

Mesquer

Diaporama sur les Oiseaux du Pays Blanc Pays Noir

Salle l’Artymès Rue des Sports Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-13 21:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Entrée libre. Présenté par Henri et Marinette Guennec.

Plongez au cœur des paysages de la Presqu’île de Guérande et du marais de Brière et découvrez les différentes espèces d’oiseaux qui y vivent à travers les sublime clichés d’Henri Guennec. .

Salle l’Artymès Rue des Sports Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Diaporama sur les Oiseaux du Pays Blanc Pays Noir Mesquer a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44