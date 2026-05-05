Diaporama sur les Oiseaux du Pays Blanc Pays Noir Salle l’Artymès Mesquer
Diaporama sur les Oiseaux du Pays Blanc Pays Noir Salle l’Artymès Mesquer lundi 13 juillet 2026.
Mesquer
Diaporama sur les Oiseaux du Pays Blanc Pays Noir
Salle l’Artymès Rue des Sports Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13 21:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Entrée libre. Présenté par Henri et Marinette Guennec.
Plongez au cœur des paysages de la Presqu’île de Guérande et du marais de Brière et découvrez les différentes espèces d’oiseaux qui y vivent à travers les sublime clichés d’Henri Guennec. .
Salle l’Artymès Rue des Sports Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr
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English :
L’événement Diaporama sur les Oiseaux du Pays Blanc Pays Noir Mesquer a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44
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