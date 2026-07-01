AGENDA · Magnagues
Dictée à la bibliothèque, Bibliothèque municipale de Carennac, Magnagues
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale de Carennac · Magnagues
Informations pratiques
Dictée à la bibliothèque Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale de Carennac Lot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
à 10h00 Que vous soyez un amoureux de la langue française ou simplement curieux de relever un défi amusant, cette dictée est faite pour vous !
Bibliothèque municipale de Carennac 156 route de Gramat 46110 CARENNAC Magnagues 46110 Lot Occitanie Carennac classé parmi les plus beaux Villages de France Parking à proximité
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©V.Favier