Jeu de piste dans le village, Bibliothèque municipale de Carennac, Magnagues

Informations pratiques

Jeu de piste dans le village Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque municipale de Carennac Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

À 14h00, participez à l’aventure du jeu de piste géant pour découvrir le village de Carennac.

Départ à la bibliothèque. La balade se terminera autour d’un goûter.

Bibliothèque municipale de Carennac 156 route de Gramat 46110 CARENNAC Magnagues 46110 Lot Occitanie Carennac classé parmi les plus beaux Villages de France Parking à proximité

Biblis en folie 2026

©V.Favier