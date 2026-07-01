AGENDA · Magnagues
Jeu de piste dans le village, Bibliothèque municipale de Carennac, Magnagues
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale de Carennac · Magnagues
Informations pratiques
Jeu de piste dans le village Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque municipale de Carennac Lot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
À 14h00, participez à l’aventure du jeu de piste géant pour découvrir le village de Carennac.
Départ à la bibliothèque. La balade se terminera autour d’un goûter.
Bibliothèque municipale de Carennac 156 route de Gramat 46110 CARENNAC Magnagues 46110 Lot Occitanie Carennac classé parmi les plus beaux Villages de France Parking à proximité
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©V.Favier