Informations pratiques

Brienne-le-Château

Dictée à la plume

34 rue de l’École Militaire Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le Musée Napoléon vous invite à faire un véritable retour sur les bancs de l’école à l’occasion d’une dictée à la plume, organisée dans le cadre de l’exposition temporaire L’apprentissage en héritage 250 ans d’histoire de l’éducation .

Munissez-vous de votre plus belle écriture, faites appel à votre mémoire et surtout… restez concentrés ! Une façon ludique et originale de redécouvrir les méthodes d’apprentissage d’autrefois et de tester vos connaissances en orthographe.

Matériel fourni.

Places limitées, réservation conseillée. .

34 rue de l’École Militaire Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 27 65 80 contact@musee-napoleon-brienne.fr

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English :

L’événement Dictée à la plume Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne