Dictée à la plume Brienne-le-Château
samedi 12 septembre 2026 · Brienne-le-Château
Informations pratiques
Brienne-le-Château
Dictée à la plume
34 rue de l’École Militaire Brienne-le-Château Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le Musée Napoléon vous invite à faire un véritable retour sur les bancs de l’école à l’occasion d’une dictée à la plume, organisée dans le cadre de l’exposition temporaire L’apprentissage en héritage 250 ans d’histoire de l’éducation .
Munissez-vous de votre plus belle écriture, faites appel à votre mémoire et surtout… restez concentrés ! Une façon ludique et originale de redécouvrir les méthodes d’apprentissage d’autrefois et de tester vos connaissances en orthographe.
Matériel fourni.
Places limitées, réservation conseillée. .
34 rue de l’École Militaire Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 27 65 80 contact@musee-napoleon-brienne.fr
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English :
L’événement Dictée à la plume Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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