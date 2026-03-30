Fête de la choucroute

Centre-ville Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Vous aimez la choucroute ? Alors qu’attendez vous pour venir participer à la 67ème Fête de la Choucroute ! Un incontournable à ne surtout pas manquer chaque année en septembre !

Le temps d’un week-end, Brienne-le-Château se pare de sa délicieuse et traditionnelle choucroute au champagne.

Au programme des animations sur ce week-end foire-expo dans toute la ville, fête foraine, concours bovin Prim Holstein, animations musicales et déambulations… et bien sûr, ne manquez pas la fameuse choucroute briennoise servie sous la Halle ainsi que dans les restaurants de la ville !

Programme complet à venir pour cette édition 2026.

Cette foire-exposition plaira aux petits comme aux grands, avec de bonnes affaires en perspective et de nombreux divertissements !

Attention centre-ville fermé à la circulation, stationnement dans les rues adjacentes.

#grandsevenements2026 .

Centre-ville Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 82 41 fetechoucroutebrienne@gmail.com

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English :

L’événement Fête de la choucroute Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne