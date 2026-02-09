Brienne-le-Château

Atelier seniors Art floral

2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 14:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Dans le cadre de l’action Seniors en bibliothèque venez participer aux ateliers qui auront lieu durant cette année

Venez vous initier à l’art floral guidés par Vanessa, vous composerez votre bouquet de saison.

Vanessa est fleuriste à Ramerupt, elle propose régulièrement des ateliers pour enfants et adultes. .

2 rue de Loménie Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 02 61 mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr

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English :

L’événement Atelier seniors Art floral Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne