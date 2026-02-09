Atelier seniors Art floral Brienne-le-Château
Atelier seniors Art floral Brienne-le-Château dimanche 16 août 2026.
Brienne-le-Château
Atelier seniors Art floral
2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 14:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Dans le cadre de l’action Seniors en bibliothèque venez participer aux ateliers qui auront lieu durant cette année
Venez vous initier à l’art floral guidés par Vanessa, vous composerez votre bouquet de saison.
Vanessa est fleuriste à Ramerupt, elle propose régulièrement des ateliers pour enfants et adultes. .
2 rue de Loménie Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 02 61 mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr
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English :
L’événement Atelier seniors Art floral Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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