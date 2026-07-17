Exposition « L’apprentissage en héritage – 250 ans d’histoire de l’éducation au musée Napoléon », Musée Napoléon, Brienne-le-Château

Informations pratiques

Exposition « L’apprentissage en héritage – 250 ans d’histoire de l’éducation au musée Napoléon » 19 et 20 septembre Musée Napoléon Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir notre exposition temporaire ‘ – 250 ‘ ‘ .

Vous découvrirez que ce qu’a vécu Napoléon à l’école royale militaire est quelque peu différent de ce qu’ont connu les derniers élèves du cours complémentaire de 1966…

C’est aussi l’occasion de tester vos connaissances ! Saurez-vous réussir les exercices de fin d’année de 1812 ? Ou du « certif' » de 1916 ? Ou encore, utilisez la corde à 13 nœuds ?

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Musée Napoléon 34 Rue de l’École Militaire, 10500 Brienne-le-Château, France Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est 33325276580 https://www.musee-napoleon-brienne.fr/ Au cœur du bâtiment de l’ancienne École Royale Militaire, le musée Napoléon vous propose de découvrir les différentes facettes de ce personnage mondialement connu.

Au travers de 4 thématiques, plongez dans la vie du plus illustre des Français : Napoléon Bonaparte ! Découvrez les gloires militaires, son image, l’œuvre réformatrice et entrez dans une intimité parfois méconnue…

De l’histoire à la légende, l’Empereur ne vous laissera pas indifférent ! Parking,

Venez découvrir notre exposition temporaire ‘ – 250 ‘ ‘ ́ ́ .

©AD – création Musée Napoléon – Ville de Brienne-le-Château