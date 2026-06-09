Loto Brienne-le-Château
Loto Brienne-le-Château vendredi 17 juillet 2026.
Brienne-le-Château
Loto
Salle polyvalente Brienne-le-Château Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
La Maison Pour Tous Centre Social de la Région de Brienne vous invite à son grand loto !
Sur place, vous pourrez profiter d’ne petite restauration et d’;une buvette. À noter que les pique-niques sont interdits.
De nombreux lots sont à gagner, dont
* Un Air Fryer XL Moulinex
* Un aspirateur Bissell
* Un barbecue Cooking Garden
Et bien d’autres surprises !
Réservation conseillée, ouverture des portes à 18h pour un lancement des jeux à 19h.
Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis et tentez votre chance lors de cette belle soirée organisée par la MPT Centre Social de la Région de Brienne. .
Salle polyvalente Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 7 49 58 08 22
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English :
L’événement Loto Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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