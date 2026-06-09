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Loto Brienne-le-Château

Loto Brienne-le-Château

Loto Brienne-le-Château vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 10500 Brienne-le-Château

Département : Aube

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Brienne-le-Château

Loto

Salle polyvalente Brienne-le-Château Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

La Maison Pour Tous Centre Social de la Région de Brienne vous invite à son grand loto !

Sur place, vous pourrez profiter d’ne petite restauration et d’;une buvette. À noter que les pique-niques sont interdits.

De nombreux lots sont à gagner, dont
* Un Air Fryer XL Moulinex
* Un aspirateur Bissell
* Un barbecue Cooking Garden
Et bien d’autres surprises !

Réservation conseillée, ouverture des portes à 18h pour un lancement des jeux à 19h.

Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis et tentez votre chance lors de cette belle soirée organisée par la MPT Centre Social de la Région de Brienne.   .

Salle polyvalente Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 7 49 58 08 22 

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English :

L’événement Loto Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne

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