Brienne-le-Château

Stage d’équitation Galop 4 et +

23 ter rue Dominique Larrey Brienne-le-Château Aube

Tarif : 50 – 50 – 55 Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 09:30:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Envie de vous perfectionner à cheval ? Rendez-vous au Centre équestre du Grand Rang pour un stage d’équitation !

Ce stage est ouvert à tous et est dédié aux niveaux galop 4 et plus. Au programme travail sur le plat, saut d’obstacles, dressage…

Attention, les places limitées il est nécessaire de s’inscrire au préalable !

Les stages sont ouverts aux cavaliers extérieurs inclus. Les repas, goûters… sont à tirer du sac, micro-ondes et frigo sont à disposition.

Il est possible de faire le stage avec votre cheval, les entiers ne sont pas admis. Hébergement en box sur paille, foin inclus. .

23 ter rue Dominique Larrey Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 6 52 54 68 78

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English :

L’événement Stage d’équitation Galop 4 et + Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne