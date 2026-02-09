Atelier seniors Tataki zomé Brienne-le-Château
Atelier seniors Tataki zomé Brienne-le-Château jeudi 28 mai 2026.
Brienne-le-Château
Atelier seniors Tataki zomé
2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 14:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Dans le cadre de l’action Seniors en bibliothèque venez participer aux ateliers qui auront lieu durant cette année
Venez vous initier au tataki zomé, cette technique japonaise de martelage de végétaux. N’hésitez pas à apporter des végétaux qui pourront être utilisés lors de cet atelier. Brigitte Emonet vous guidera tout au long de ce moment créatif.
Brigitte Emonet est praticienne en art thérapie & artiste peintre, diplômée de l’Artec Formation Ivry-Sur-Seine et médiatrice artistique en relation d’aide (titre RNCP) .
2 rue de Loménie Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 02 61 mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr
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English :
L’événement Atelier seniors Tataki zomé Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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