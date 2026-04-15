La Classe, l’Oeuvre : À la découverte du Code Civil, Musée Napoléon, Brienne-le-Château

La Classe, l’Oeuvre : À la découverte du Code Civil Samedi 23 mai, 17h00 Musée Napoléon Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Les élèves de la classe de 4e du collège Julien Régnier, vous propose la découverte du Code Civil de Napoléon puis la présentation de luer code civil de classe, réalisé selon à la manière de la rédaction du Code Civil.

Musée Napoléon 34 Rue de l’École Militaire, 10500 Brienne-le-Château, France Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est 33325276580 https://www.musee-napoleon-brienne.fr/ Situé dans l’ancienne école royale militaire, le musée Napoléon a été créé suite au souhait des élus de rendre hommage à l’illustre élève passé en ces lieux.

Le musée à travers ses collections retrace les trois séjours de Napoléon Bonaparte dans la ville : de 1779 à 1784 (élève de l’école royale militaire) ; 1805 (au cours de son voyage vers Milan pour être couronné roi d’Italie) ; 1814 (lors des batailles contre les armées alliées marchant sur Paris). Parking,

Les élèves de la classe de 4e du collège Julien Régnier, vous propose la découverte du Code Civil de Napoléon puis la présentation de luer code civil de classe, réalisé selon à la manière de la du…

©AD-Musée Napoléon-Ville de Brienne-le-Château