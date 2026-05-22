Conférence Les bateaux-lavoirs Brienne-le-Château

Brienne-le-Château

Conférence Les bateaux-lavoirs

Musée Napoléon (Chapelle) Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Jusqu’au milieu du XXᵉ siècle, les bateaux-lavoirs, installés sur les rivières, furent des lieux incontournables pour les populations riveraines. Leur rôle ? Permettre le lavage du linge, une tâche domestique ardue, presque toujours dévolue aux femmes. Ce travail, exigeant force et endurance, se déroulait à genoux sur des planches inclinées, où les lavandières frottaient, battaient et rinçaient le linge dans une eau froide et courante. L’hiver, le gel et l’humidité aggravaient leur peine ; l’été, la chaleur étouffante et l’air confiné alourdissaient chaque geste. Le cliquetis des battoirs, les effluves de savon et de linge mouillé rythmaient alors la vie des quais.

Au-delà de leur fonction pratique, ces bateaux étaient des espaces de sociabilité féminine uniques. Entre nouvelles, confidences et rumeurs, ils devenaient des centres d’information locale, où se tissaient des liens de solidarité… mais aussi des rivalités, pour une place ou une eau jugée plus pure. Situés près des ponts ou des moulins, ils structuraient la vie collective et animaient les berges. Leur déclin, à partir des années 1950, reflète une mutation des modes de vie et des rôles féminins. Aujourd’hui, ils incarnent un patrimoine social et humain à redécouvrir.

Valérie Gicquel propose une plongée dans cet univers méconnu, à travers une conférence centrée sur les bateaux-lavoirs de l’Aube situés à Arcis-sur-Aube, Mery-sur-Seine, Nogent-sur-Seine et Troyes. Archives, photographies et cartes postales anciennes viendront éclairer le quotidien des lavandières et leur rôle clé dans la vie locale d’autrefois. .

Musée Napoléon (Chapelle) Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 27 65 80 contact@musee-napoleon-brienne.fr

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L’événement Conférence Les bateaux-lavoirs Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne