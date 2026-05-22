Brienne-le-Château

Nuit européenne des musées Musée Napoléon

34 rue de l’Ecole Militaire Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, le musée Napoléon se met sous le signe du jeu !

Jeux d’antan installés dans la cour et accessibles à tous, découverte des wargames, mise à disposition de jeux pédagogiques…

Ce sera aussi l’occasion pour vous de tester en avant-première l’Escape Game et les nouveaux livrets jeux du musée dont vous êtes le héros !

L’accès au musée est gratuit pour tous à partir de 17h et jusqu’à 21h et toute la journée pour les briennois

Plus d’infos à venir… .

34 rue de l’Ecole Militaire Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 27 65 80 contact@musee-napoleon-brienne.fr

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English :

L’événement Nuit européenne des musées Musée Napoléon Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne