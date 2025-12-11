Aubamerican Days Brienne-le-Château

Aubamerican Days

Aérodrome Brienne-le-Château Aube

Vous aimez l’univers du continent Américain ? Alors l’Amérique vient à vous ! Rendez-vous sur l’aérodrome de Brienne-le-Château pour la 5ème édition d’Aubamerican Days.

L’événement rassemblera plus de 1000 véhicules emblématiques des Etats-Unis Cadillac, Corvette, Mustang, muscle cars, classiques, camions, motos… avec une cinquantaine d’exposants !

De nombreuses animations viendront ponctuer ce week-end festif. Restez connectés pour connaître le programme de cette nouvelle édition !

Buvette et restauration sur place.

Venez nombreux !

Aérodrome Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est christophe@clubcorvettefamilyfrance.com

