Aubamerican Days Brienne-le-Château samedi 30 mai 2026.
Aérodrome Brienne-le-Château Aube
Gratuit
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
2026-05-30
Vous aimez l’univers du continent Américain ? Alors l’Amérique vient à vous ! Rendez-vous sur l’aérodrome de Brienne-le-Château pour la 5ème édition d’Aubamerican Days.
L’événement rassemblera plus de 1000 véhicules emblématiques des Etats-Unis Cadillac, Corvette, Mustang, muscle cars, classiques, camions, motos… avec une cinquantaine d’exposants !
De nombreuses animations viendront ponctuer ce week-end festif. Restez connectés pour connaître le programme de cette nouvelle édition !
Buvette et restauration sur place.
Venez nombreux !
Aérodrome Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est christophe@clubcorvettefamilyfrance.com
