Soirée cabaret Brienne-le-Château
Soirée cabaret Brienne-le-Château samedi 30 mai 2026.
Brienne-le-Château
Soirée cabaret
Brienne-le-Château Aube
Tarif : – – Eur
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Plongez dans l’univers étincelant des Talents Aiguilles pour une soirée exceptionnelle chez Pascalou !
Laissez-vous séduire par un dîner gourmand tout en profitant du spectacle
Entrée Tartare de saumon
Plat Rôti de bœuf sauce gravy et ses pommes de terre rôties
Dessert Fondant au chocolat
Ne tardez pas à réserver votre table !
Préparez-vous pour une soirée pleine de plumes, de paillettes et de saveurs ! 25 .
Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 27 90 14 pascalou95presse@gmail.com
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English :
L’événement Soirée cabaret Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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