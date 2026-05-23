Brienne-le-Château

Soirée cabaret

Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Plongez dans l’univers étincelant des Talents Aiguilles pour une soirée exceptionnelle chez Pascalou !

Laissez-vous séduire par un dîner gourmand tout en profitant du spectacle

Entrée Tartare de saumon

Plat Rôti de bœuf sauce gravy et ses pommes de terre rôties

Dessert Fondant au chocolat

Ne tardez pas à réserver votre table !

Préparez-vous pour une soirée pleine de plumes, de paillettes et de saveurs ! 25 .

Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 27 90 14 pascalou95presse@gmail.com

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English :

L’événement Soirée cabaret Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne