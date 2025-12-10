Concours de saut d’obstacles Brienne-le-Château
Concours de saut d’obstacles Brienne-le-Château samedi 13 juin 2026.
Concours de saut d’obstacles
Brienne Jump Brienne-le-Château Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Avis aux amateurs d’équitation, de chevaux ou tout simplement aux curieux assistez au concours hippique de saut d’obstacles organisé par Brienne Jump !
Ce concours hippique rassemble amateurs et professionnels. Venez découvrir cette discipline autour d’une ambiance conviviale et observez les couples de cavaliers ne faire qu’un avec leur monture !
Pour cette session, il s’agit d’épreuves amateurs pro en cycles libres.
Restauration et buvette sur place. .
Brienne Jump Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 6 14 40 11 25 brienne.jump@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours de saut d’obstacles Brienne-le-Château a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne