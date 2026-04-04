Visite d’entreprise Scierie Monniot Brienne-le-Château
Visite d’entreprise Scierie Monniot Brienne-le-Château mercredi 10 juin 2026.
Brienne-le-Château
Visite d’entreprise Scierie Monniot
14 avenue de Verdun Brienne-le-Château Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Découvrez les coulisses de cette entreprise locale grâce à l’association Les Amis du Parc ! Au cours d’une visite commentée, vous connaîtrez tous les moindres détails de la scierie et de son savoir-faire. Car la Scierie Monniot, c’est LE spécialiste du chêne français ! Leurs sciages fournissent plusieurs secteurs d’activité comme la tonnellerie, la menuiserie, le parquet, le meuble, la charpente…
Une découverte passionante qui vous attend, dans le cadre de la Nuit des Forêts.
Pensez à vous inscrire ! .
14 avenue de Verdun Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 41 07 83 aap.pnrfo@@orange.fr
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English :
L’événement Visite d’entreprise Scierie Monniot Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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