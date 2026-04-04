Brienne-le-Château

Visite d’entreprise Scierie Monniot

14 avenue de Verdun Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Découvrez les coulisses de cette entreprise locale grâce à l’association Les Amis du Parc ! Au cours d’une visite commentée, vous connaîtrez tous les moindres détails de la scierie et de son savoir-faire. Car la Scierie Monniot, c’est LE spécialiste du chêne français ! Leurs sciages fournissent plusieurs secteurs d’activité comme la tonnellerie, la menuiserie, le parquet, le meuble, la charpente…

Une découverte passionante qui vous attend, dans le cadre de la Nuit des Forêts.

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14 avenue de Verdun Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 41 07 83 aap.pnrfo@@orange.fr

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English :

L’événement Visite d’entreprise Scierie Monniot Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne