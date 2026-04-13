Visite libre : Napoléon sous toutes ses facettes, Musée Napoléon, Brienne-le-Château

Visite libre : Napoléon sous toutes ses facettes Samedi 23 mai, 18h00 Musée Napoléon Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Profitez du début de soirée pour découvrir le musée Napoléon, l’occasion de redécouvrir cet illustre personnage de l’histoire sous différentes facettes.

Musée Napoléon 34 Rue de l’École Militaire, 10500 Brienne-le-Château, France Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est 33325276580 https://www.musee-napoleon-brienne.fr/ Situé dans l’ancienne école royale militaire, le musée Napoléon a été créé suite au souhait des élus de rendre hommage à l’illustre élève passé en ces lieux.

Le musée à travers ses collections retrace les trois séjours de Napoléon Bonaparte dans la ville : de 1779 à 1784 (élève de l’école royale militaire) ; 1805 (au cours de son voyage vers Milan pour être couronné roi d’Italie) ; 1814 (lors des batailles contre les armées alliées marchant sur Paris). Parking,

Profitez du début de soirée pour découvrir le musée Napoléon, l’occasion de redécouvrir cet illustre personnage de l’histoire sous différentes facettes.

©AD – Musée Napoléon-Ville de Brienne-le-Château