Brienne-le-Château

Vide-greniers

Centre de secours Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

1

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 06:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

En avant les bonnes affaires ! L’amicale des pompiers de Brienne-le-Château organise son vide-grenier sur le centre de secours de la ville.

Venez chiner sur les étals des participants à la recherche d’objets vintages et rares !

Pour les encas, une buvette sera tenue avec de la restauration sur place.

Pour les exposants, pensez à vous inscrire en amont.

#videgreniers2026 1 .

Centre de secours Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 6 15 51 10 63 amicalebrienne@gmail.com

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English :

L’événement Vide-greniers Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne