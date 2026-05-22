Vide-greniers Brienne-le-Château
Vide-greniers Brienne-le-Château dimanche 21 juin 2026.
Brienne-le-Château
Vide-greniers
Centre de secours Brienne-le-Château Aube
Tarif : – – Eur
1
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 06:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
En avant les bonnes affaires ! L’amicale des pompiers de Brienne-le-Château organise son vide-grenier sur le centre de secours de la ville.
Venez chiner sur les étals des participants à la recherche d’objets vintages et rares !
Pour les encas, une buvette sera tenue avec de la restauration sur place.
Pour les exposants, pensez à vous inscrire en amont.
#videgreniers2026 1 .
Centre de secours Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 6 15 51 10 63 amicalebrienne@gmail.com
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English :
L’événement Vide-greniers Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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