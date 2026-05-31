Visitez une ville impériale, Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne de Brienne-le-Château, Brienne-le-Château

Visitez une ville impériale 18 – 20 septembre Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne de Brienne-le-Château Aube

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez gratuitement d’une visite ludique audioguidée de Brienne-le-Château.

Napoléon, version XXIe siècle, vous fait découvrir sa ville impériale. Entre nostalgie, souvenirs et émotion, retournez sur les bancs de l’école avec un professeur hors du commun.

Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne de Brienne-le-Château 1 rue Emile Zola, Brienne-le-Château Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est 03 25 92 82 41 https://grandslacsdechampagne.fr/fr https://www.facebook.com/GrandsLacsdeChampagneTourisme L’office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne vous accueille tout au long de l’année pour vous donner toutes les informations touristiques du territoire. Vous y découvrirez également des produits locaux ainsi qu’une salle d’exposition dans laquelle sont mis en valeur les artistes du territoire.

L’office de tourisme vous propose de découvrir les villes et villages grâce à des visites commentées ou audioguidées.

Profitez gratuitement d’une visite ludique audioguidée de Brienne-le-Château. audioguide visite libre

OT Grands Lacs de Champagne – EG, AM