Brienne-le-Château

Rencontre dédicaces avec Lyliane Mosca

2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Venez à la rencontre de Lyliane MOSCA, une romancière native de l’Yonne.

Suite à un licenciement économique, elle se reconvertit dans le journalisme. Elle a été journaliste culturelle pour L’Est-Éclair , où elle a collaboré à des articles et reportages sur le théâtre ou la littérature.

Aujourd’hui, entre ses chroniques littéraires et le théâtre, elle écrit des romans dits de terroir .

Ses romans se caractérisent par une tonalité intimiste et prennent souvent pour décor la région auboise dans laquelle vit encore Lyliane Mosca. .

2 rue de Loménie Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 02 61 mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr

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English :

L’événement Rencontre dédicaces avec Lyliane Mosca Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne