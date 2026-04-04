Rencontre dédicaces avec Lyliane Mosca Brienne-le-Château
Rencontre dédicaces avec Lyliane Mosca Brienne-le-Château vendredi 22 mai 2026.
Brienne-le-Château
Rencontre dédicaces avec Lyliane Mosca
2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Venez à la rencontre de Lyliane MOSCA, une romancière native de l’Yonne.
Suite à un licenciement économique, elle se reconvertit dans le journalisme. Elle a été journaliste culturelle pour L’Est-Éclair , où elle a collaboré à des articles et reportages sur le théâtre ou la littérature.
Aujourd’hui, entre ses chroniques littéraires et le théâtre, elle écrit des romans dits de terroir .
Ses romans se caractérisent par une tonalité intimiste et prennent souvent pour décor la région auboise dans laquelle vit encore Lyliane Mosca. .
2 rue de Loménie Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 02 61 mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr
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English :
L’événement Rencontre dédicaces avec Lyliane Mosca Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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