Exposition Les balnéaires Brienne-le-Château
samedi 18 juillet 2026 · Brienne-le-Château
Informations pratiques
Brienne-le-Château
Exposition Les balnéaires
2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-08-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Pour la première fois, Régis LEJONC, auteur et illustrateur, représente des modèles de tous âges, de toutes origines et de toutes corpulences. Il a pris beaucoup de plaisir à dessiner ces figures. Cette démarche est devenue une exposition conçue par les Plumes de Brigand, puis par la suite, un livre.
Une exposition inédite à découvrir à la médiathèque de Brienne-le-Château, proposée par les Amis du Livre. Accessible à un public d’ados et d’adultes. .
2 rue de Loménie Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 02 61 mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr
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English :
L’événement Exposition Les balnéaires Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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