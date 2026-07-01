Informations pratiques

Brienne-le-Château

Exposition Les balnéaires

2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Pour la première fois, Régis LEJONC, auteur et illustrateur, représente des modèles de tous âges, de toutes origines et de toutes corpulences. Il a pris beaucoup de plaisir à dessiner ces figures. Cette démarche est devenue une exposition conçue par les Plumes de Brigand, puis par la suite, un livre.

Une exposition inédite à découvrir à la médiathèque de Brienne-le-Château, proposée par les Amis du Livre. Accessible à un public d’ados et d’adultes. .

2 rue de Loménie Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 02 61 mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr

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English :

L’événement Exposition Les balnéaires Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne