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Dictée coquine Rue de Garsmaria Pleyben

vendredi 12 février 2027 · Rue de Garsmaria · Pleyben

Informations pratiques

Début
vendredi 12 février 2027
Fin
vendredi 12 février 2027
Heure de début
16:00:00
Lieu
Rue de Garsmaria
Adresse
Bibliothèque
Ville
29190 Pleyben
Département
Finistère
Tarif

Pleyben

Dictée coquine

Rue de Garsmaria Bibliothèque Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 16:00:00
fin : 2027-02-12

Date(s) :
2027-02-12

Dictée coquine animé par Roger LOSTANLEN.

Que vous soyez amateur ou féru d’orthographe, venez relever le défi d’une dictée dans une ambiance ludique et conviviale. En l’honeur de la Saint-Valentin, le texte mêlera amour des mots et plaisir des sens.

Public adulte.

Gratuit.   .

Rue de Garsmaria Bibliothèque Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65 

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English :

L’événement Dictée coquine Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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