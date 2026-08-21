Dictée coquine Rue de Garsmaria Pleyben
vendredi 12 février 2027 · Rue de Garsmaria · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Dictée coquine
Rue de Garsmaria Bibliothèque Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 16:00:00
fin : 2027-02-12
Date(s) :
2027-02-12
Dictée coquine animé par Roger LOSTANLEN.
Que vous soyez amateur ou féru d’orthographe, venez relever le défi d’une dictée dans une ambiance ludique et conviviale. En l’honeur de la Saint-Valentin, le texte mêlera amour des mots et plaisir des sens.
Public adulte.
Gratuit. .
Rue de Garsmaria Bibliothèque Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65
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English :
L’événement Dictée coquine Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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