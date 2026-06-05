Dictée du mercredi à la Maison Ecole Épineuil-le-Fleuriel mercredi 8 juillet 2026.

Épineuil-le-Fleuriel

Dictée du mercredi à la Maison Ecole

8 rue alain fournier Épineuil-le-Fleuriel Cher

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Retour sur les bancs de l’école !

Tous les mercredis un moment ludique et familiale, retour sur les bancs de l’école et place à la dictée, pour les plus téméraires à la plume et à l’encre violette! 4 .

8 rue alain fournier Épineuil-le-Fleuriel 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 35 59 36 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Back to school!

L’événement Dictée du mercredi à la Maison Ecole Épineuil-le-Fleuriel a été mis à jour le 2026-06-05 par OT CHATEAUMEILLANT