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Dictée du mercredi à la Maison Ecole Épineuil-le-Fleuriel

Dictée du mercredi à la Maison Ecole Épineuil-le-Fleuriel

Dictée du mercredi à la Maison Ecole Épineuil-le-Fleuriel mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : 8 rue alain fournier

Ville : 18360 Épineuil-le-Fleuriel

Département : Cher

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 4 4 4 Tarif de base plein tarif

Épineuil-le-Fleuriel

Dictée du mercredi à la Maison Ecole

8 rue alain fournier Épineuil-le-Fleuriel Cher

Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Retour sur les bancs de l’école !
Tous les mercredis un moment ludique et familiale, retour sur les bancs de l’école et place à la dictée, pour les plus téméraires à la plume et à l’encre violette! 4  .

8 rue alain fournier Épineuil-le-Fleuriel 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 35 59 36 05 

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Back to school!

L’événement Dictée du mercredi à la Maison Ecole Épineuil-le-Fleuriel a été mis à jour le 2026-06-05 par OT CHATEAUMEILLANT

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