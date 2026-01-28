dictée festive Médiathèque Intercommunale Pierre Bichet Oye-et-Pallet

Informations pratiques

Oye-et-Pallet

dictée festive

Médiathèque Intercommunale Pierre Bichet 17 Rue des Écoles Oye-et-Pallet Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Un moment super convivial en plein air pour faire une dictée tous ensemble.

La seule condition ? Savoir écrire !

De nombreux lots à gagner.

Repli à l’intérieur en cas de pluie. .

Médiathèque Intercommunale Pierre Bichet 17 Rue des Écoles Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 46 86 bibliothequeoyeetpallet@gmail.com

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English : dictée festive

L’événement dictée festive Oye-et-Pallet a été mis à jour le 2026-07-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)