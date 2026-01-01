Cercle de lecture Médiathèque Oye-et-Pallet
Cercle de lecture
Médiathèque 17 rue des écoles Oye-et-Pallet Doubs
Début : 2026-01-21 18:00:00
2026-01-21
Organisé par la Médiathèque de Oye-et-Pallet.
On échange, on discute, on découvre de la littérature, dans la joie et la bonne humeur !
Un moment de partage, ouvert à toutes et tous !
Lecture en cours Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur de Harper Lee
Sur inscription. .
Médiathèque 17 rue des écoles Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 46 86 bibliothequeoyeetpallet@gmail.com
