Cercle de lecture Médiathèque Oye-et-Pallet

Cercle de lecture

Médiathèque 17 rue des écoles Oye-et-Pallet Doubs

Début : 2026-01-21 18:00:00

fin : 2026-01-21

2026-01-21

Organisé par la Médiathèque de Oye-et-Pallet.

On échange, on discute, on découvre de la littérature, dans la joie et la bonne humeur !

Un moment de partage, ouvert à toutes et tous !

Lecture en cours Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur de Harper Lee

Sur inscription. .

Médiathèque 17 rue des écoles Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 46 86 bibliothequeoyeetpallet@gmail.com

