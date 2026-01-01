Histoires pour les petites z’oreilles Médiathèque Oye-et-Pallet
Histoires pour les petites z’oreilles
Médiathèque 17 rue des écoles Oye-et-Pallet Doubs
Gratuit
Début : 2026-01-30 10:00:00
fin : 2026-01-30 11:00:00
2026-01-30
Organisé par le Relais Petite Enfant et la Médiathèque.
Sandra vous accueillera pour un moment spécial dédié aux tout-petits.
Elle partagera avec eux histoires, contes et comptines… Un atelier joyeux, ouvert à tous les enfants de 0 à 3 ans, ainsi qu’à leurs parents et/ou assistante maternelle !
Inscription obligatoire. .
Médiathèque 17 rue des écoles Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 94 49 bibliothequeoyeetpallet@gmail.com
