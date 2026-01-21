Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête villageoise la Fest’oye Oye-et-Pallet

Fête villageoise la Fest’oye Oye-et-Pallet samedi 27 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 25160 Oye-et-Pallet

Département : Doubs

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Oye-et-Pallet

Fête villageoise la Fest’oye

Salle des fêtes Oye-et-Pallet Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :
2026-06-27

Soirée repas concert animée par Gilles Petitjean.
Organisée par le Comité des Fêtes.   .

Salle des fêtes Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 80 40 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête villageoise la Fest’oye

L’événement Fête villageoise la Fest’oye Oye-et-Pallet a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Oye-et-Pallet (Doubs)