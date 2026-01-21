Oye-et-Pallet

la Fest’oye brocante

Salle des fêtes Oye-et-Pallet Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 07:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Vide grenier, animation gonflable pour les enfants, buvette, restauration.

Organisée par le Comité des Fêtes. .

Salle des fêtes Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 80 40 04

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English : la Fest’oye brocante

L’événement la Fest’oye brocante Oye-et-Pallet a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS