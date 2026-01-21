la Fest’oye brocante Oye-et-Pallet
la Fest’oye brocante Oye-et-Pallet dimanche 28 juin 2026.
Oye-et-Pallet
la Fest’oye brocante
Salle des fêtes Oye-et-Pallet Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Vide grenier, animation gonflable pour les enfants, buvette, restauration.
Organisée par le Comité des Fêtes. .
Salle des fêtes Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 80 40 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : la Fest’oye brocante
L’événement la Fest’oye brocante Oye-et-Pallet a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS