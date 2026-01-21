Hautdoubsloppet Oye-et-Pallet
Hautdoubsloppet Oye-et-Pallet samedi 25 juillet 2026.
Oye-et-Pallet
Hautdoubsloppet
Oye-et-Pallet Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
l’Association Sportive d’Oye et Pallet en collaboration avec Thomas Joly organisent pour la deuxième année la course de ski roue longue distance dans le Haut-Doubs.
Samedi sprint sur le site des Grangettes
Dimanche départ d’Oye et Pallet pour la course de longue distance de 42km
Soirée conviviale avec restauration et animation le samedi soir. .
Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté info@asop.fr
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English : Hautdoubsloppet
L’événement Hautdoubsloppet Oye-et-Pallet a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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