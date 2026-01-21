Oye-et-Pallet

Hautdoubsloppet

Oye-et-Pallet Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

l’Association Sportive d’Oye et Pallet en collaboration avec Thomas Joly organisent pour la deuxième année la course de ski roue longue distance dans le Haut-Doubs.

Samedi sprint sur le site des Grangettes

Dimanche départ d’Oye et Pallet pour la course de longue distance de 42km

Soirée conviviale avec restauration et animation le samedi soir. .

Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté info@asop.fr

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English : Hautdoubsloppet

L’événement Hautdoubsloppet Oye-et-Pallet a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS