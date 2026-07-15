Présentation BD Médiathèque Pierre Bichet Oye-et-Pallet
vendredi 17 juillet 2026 · Médiathèque Pierre Bichet · Oye-et-Pallet
Informations pratiques
Oye-et-Pallet
Présentation BD
Médiathèque Pierre Bichet 17 rue des écoles Oye-et-Pallet Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 20:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Ce vendredi, nous accueillons Isabelle de Vannolles-BD-Mangas qui viendra nous parler BD !
BD jeunesse, BD adultes, nouveautés et coups de cœur seront à l’honneur !
Venez partager ce super moment avec nous et découvrir quelques pépites de la rentrée littéraire. .
Médiathèque Pierre Bichet 17 rue des écoles Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Présentation BD
L’événement Présentation BD Oye-et-Pallet a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Oye-et-Pallet (Doubs)
- Cercle de lecture Médiathèque Pierre Bichet Oye-et-Pallet 15 juillet 2026
- Hautdoubsloppet Oye-et-Pallet 25 juillet 2026