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AGENDA · Oye-et-Pallet

Présentation BD Médiathèque Pierre Bichet Oye-et-Pallet

vendredi 17 juillet 2026 · Médiathèque Pierre Bichet · Oye-et-Pallet

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Médiathèque Pierre Bichet
Adresse
17 rue des écoles
Ville
25160 Oye-et-Pallet
Département
Doubs
Tarif

Oye-et-Pallet

Présentation BD

Médiathèque Pierre Bichet 17 rue des écoles Oye-et-Pallet Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 20:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Ce vendredi, nous accueillons Isabelle de Vannolles-BD-Mangas qui viendra nous parler BD !
BD jeunesse, BD adultes, nouveautés et coups de cœur seront à l’honneur !
Venez partager ce super moment avec nous et découvrir quelques pépites de la rentrée littéraire.   .

Médiathèque Pierre Bichet 17 rue des écoles Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Présentation BD

L’événement Présentation BD Oye-et-Pallet a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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