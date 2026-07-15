Présentation BD Médiathèque Pierre Bichet Oye-et-Pallet

Informations pratiques

Oye-et-Pallet

Présentation BD

Médiathèque Pierre Bichet 17 rue des écoles Oye-et-Pallet Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 20:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Ce vendredi, nous accueillons Isabelle de Vannolles-BD-Mangas qui viendra nous parler BD !

BD jeunesse, BD adultes, nouveautés et coups de cœur seront à l’honneur !

Venez partager ce super moment avec nous et découvrir quelques pépites de la rentrée littéraire. .

Médiathèque Pierre Bichet 17 rue des écoles Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Présentation BD

L’événement Présentation BD Oye-et-Pallet a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS