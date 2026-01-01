Après-midi jeux de société Médiathèque Oye-et-Pallet

Après-midi jeux de société

Médiathèque 17 Rue des Écoles Oye-et-Pallet Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 14:30:00

fin : 2026-01-28 16:30:00

Date(s) :

2026-01-28

Organisé par la Médiathèque Pierre Bichet.

Vous aimez jouer ? Rire ? Partager de bons moments autour des jeux de société ?

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour un après-midi sympathique et convivial !

Nombreux jeux à disposition, en accès libre.

A partir de 6 ans.

Inscription obligatoire. .

Médiathèque 17 Rue des Écoles Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 46 86 bibliothequeoyeetpallet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi jeux de société

L’événement Après-midi jeux de société Oye-et-Pallet a été mis à jour le 2026-01-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS