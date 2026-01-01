Après-midi jeux de société Médiathèque Oye-et-Pallet
Après-midi jeux de société Médiathèque Oye-et-Pallet mercredi 28 janvier 2026.
Après-midi jeux de société
Médiathèque 17 Rue des Écoles Oye-et-Pallet Doubs
Gratuit
Début : 2026-01-28 14:30:00
fin : 2026-01-28 16:30:00
2026-01-28
Organisé par la Médiathèque Pierre Bichet.
Vous aimez jouer ? Rire ? Partager de bons moments autour des jeux de société ?
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour un après-midi sympathique et convivial !
Nombreux jeux à disposition, en accès libre.
A partir de 6 ans.
Inscription obligatoire. .
Médiathèque 17 Rue des Écoles Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 46 86 bibliothequeoyeetpallet@gmail.com
