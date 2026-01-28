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Marque ta Page Médiathèque Intercommunale Pierre Bichet Oye-et-Pallet

mercredi 19 août 2026 · Médiathèque Intercommunale Pierre Bichet · Oye-et-Pallet

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Intercommunale Pierre Bichet
Adresse
17 Rue des Écoles
Ville
25160 Oye-et-Pallet
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Oye-et-Pallet

Marque ta Page

Médiathèque Intercommunale Pierre Bichet 17 Rue des Écoles Oye-et-Pallet Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 11:00:00

Date(s) :
2026-08-19

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Médiathèque Intercommunale Pierre Bichet 17 Rue des Écoles Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 46 86  bibliothequeoyeetpallet@gmail.com

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English : Marque ta Page

L’événement Marque ta Page Oye-et-Pallet a été mis à jour le 2026-07-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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