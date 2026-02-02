DICTÉE Loupian

DICTÉE

65 rue Maryse Bastié Loupian Hérault

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Découvrez la dictée des bénévoles de la médiathèque, simple et ludique à l’occasion de ce rendez-vous mensuel.

Découvrez la dictée des bénévoles de la médiathèque, simple et ludique à l’occasion de ce rendez-vous mensuel.Moment de convivialité, de discussion et d’échange sur l’orthographe des mots.Alors, qui sera le maître des mots? .

Discover the mediatheque?s volunteer dictation, simple and fun, at this monthly event.

