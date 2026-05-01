DICTÉE Loupian
DICTÉE Loupian mercredi 27 mai 2026.
Loupian
DICTÉE
65 rue Maryse Bastié Loupian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Découvrez la dictée des bénévoles de la médiathèque, simple et ludique à l’occasion de ce rendez-vous mensuel. Moment de convivialité, de discussion et d’échange sur l’orthographe des mots. Alors, qui sera le maître des mots?
Découvrez la dictée des bénévoles de la médiathèque, simple et ludique à l’occasion de ce rendez-vous mensuel.Moment de convivialité, de discussion et d’échange sur l’orthographe des mots.Alors, qui sera le maître des mots? .
65 rue Maryse Bastié Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74
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English : DICTÉE
Discover the mediatheque?s volunteer dictation, simple and fun, at this monthly appointment. A moment of conviviality, discussion and exchange on the spelling of words. So, who will be the master of words?
L’événement DICTÉE Loupian a été mis à jour le 2026-04-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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