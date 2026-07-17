Dictée méditerranéenne, Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain, Neuville-en-Ferrain
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain · Neuville-en-Ferrain
Informations pratiques
Dictée méditerranéenne Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
L’édition 2026 offre l’opportunité de donner à la traditionnelle dictée proposée par les bibliothécaires des notes chaudes et colorées dans une ambiance toujours conviviale.
Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain 41 rue de Tourcoing 59960 Neuville-en-Ferrain Neuville-en-Ferrain 59960 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 46 88 27 »}, {« type »: « email », « value »: « bptneuville@orange.fr »}]
Rejoignez les bibliothécaires de la Bibliothèque pour Tous de Neuville En Ferrain pour leur traditionnelle dictée, cette année sur le thème de la Méditerranée !