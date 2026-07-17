Dictée méditerranéenne, Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain, Neuville-en-Ferrain

Informations pratiques

Dictée méditerranéenne Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

L’édition 2026 offre l’opportunité de donner à la traditionnelle dictée proposée par les bibliothécaires des notes chaudes et colorées dans une ambiance toujours conviviale.

Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain 41 rue de Tourcoing 59960 Neuville-en-Ferrain Neuville-en-Ferrain 59960 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 46 88 27 »}, {« type »: « email », « value »: « bptneuville@orange.fr »}]

Rejoignez les bibliothécaires de la Bibliothèque pour Tous de Neuville En Ferrain pour leur traditionnelle dictée, cette année sur le thème de la Méditerranée !