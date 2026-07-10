Dictée Salle des Fêtes Montigny-sur-Canne
jeudi 6 août 2026 · Salle des Fêtes · Montigny-sur-Canne
Informations pratiques
Montigny-sur-Canne
Dictée
Salle des Fêtes Le Bourg Montigny-sur-Canne Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06 18:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Dans le cadre du festival La Ronde des Arts en Morvan, l’Académie Alphonse Allais vous propose un concours de dictée. À 15h à la salle des Fêtes de Montigny-sur-Canne. Gratuit et ouvert à tous. Informations 03 73 21 03 00 / www.larondedesartsenmorvan.fr .
Salle des Fêtes Le Bourg Montigny-sur-Canne 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 21 03 00
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English : Dictée
L’événement Dictée Montigny-sur-Canne a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Rives du Morvan