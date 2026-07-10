Exposition de peintures, sculptures et broderies Espace Culturel Montigny-sur-Canne
dimanche 2 août 2026 · Espace Culturel · Montigny-sur-Canne
Informations pratiques
Montigny-sur-Canne
Exposition de peintures, sculptures et broderies
Espace Culturel 5, rue des Artisans Montigny-sur-Canne Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 13:30:00
fin : 2026-08-09 18:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Le festival La Ronde des Arts en Morvan vous invite à une exposition de peintures, sculptures et broderies à l’espace Culturel, 5 rue des Artisans. Peintures Evelyne SEVOZ, Hilde NAETEN, Sculptures René BONODOT, Bruno MOREAU, Broederies Michèle BONNODOT. Vernissage le 1er août à 17h. Entrée libre. Infos 03 73 21 03 00 / www.larondedesartsenmorvan.fr .
Espace Culturel 5, rue des Artisans Montigny-sur-Canne 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 21 03 00
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English : Exposition de peintures, sculptures et broderies
L’événement Exposition de peintures, sculptures et broderies Montigny-sur-Canne a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Rives du Morvan
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