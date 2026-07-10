Exposition de peintures, sculptures et broderies Espace Culturel Montigny-sur-Canne

Informations pratiques

Montigny-sur-Canne

Exposition de peintures, sculptures et broderies

Espace Culturel 5, rue des Artisans Montigny-sur-Canne Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 13:30:00

fin : 2026-08-09 18:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Le festival La Ronde des Arts en Morvan vous invite à une exposition de peintures, sculptures et broderies à l’espace Culturel, 5 rue des Artisans. Peintures Evelyne SEVOZ, Hilde NAETEN, Sculptures René BONODOT, Bruno MOREAU, Broederies Michèle BONNODOT. Vernissage le 1er août à 17h. Entrée libre. Infos 03 73 21 03 00 / www.larondedesartsenmorvan.fr .

Espace Culturel 5, rue des Artisans Montigny-sur-Canne 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 21 03 00

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English : Exposition de peintures, sculptures et broderies

L’événement Exposition de peintures, sculptures et broderies Montigny-sur-Canne a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Rives du Morvan