Dictée publique Salle municipale Plougasnou

Dictée publique

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 09:30:00

fin : 2026-03-26 11:30:00

Date(s) :

2026-03-26

Une dictée publique est organisée à Plougasnou par la bibliothèque et la commune. Ouvert à tous, enfants, ados, adultes. Pas de classement final mais un bon moment passé ensemble ! Pour redécouvrir un auteur classique en réalisant une dictée de l’un de ses textes. Une animation intergénérationnelle entre adultes et collégiens de Plougasnou. Toutes les personnes repartent avec de bons souvenirs ! Copies et crayons sont fournis aux participants.

Tout public à partir de 12 ans.

Gratuit, sur inscription. .

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 67 31 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dictée publique Plougasnou a été mis à jour le 2026-03-06 par OT BAIE DE MORLAIX