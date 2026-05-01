Diego l’escargot en voyage Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Diego l’escargot en voyage

Jeudi 14 mai 2026 à partir de 10h.

Samedi 16 mai 2026 à partir de 10h.

Jeudi 21 mai 2026 à partir de 10h. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-16 2026-05-21

Un spectacle pour tout petits, dès 6 mois, au Divadlo ThéâtreEnfants

Diego l’escargot à lunettes, part à l’aventure avec son oiseau et son gros sac à dos, découvrant le monde au fil de chansons et de rencontres.



Compagnie Les Crapules .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

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English :

A show for toddlers, from 6 months, at Divadlo Théâtre

L’événement Diego l’escargot en voyage Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille