Diego l’escargot en voyage Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement
Diego l’escargot en voyage Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement jeudi 14 mai 2026.
Marseille 5e Arrondissement
Diego l’escargot en voyage
Jeudi 14 mai 2026 à partir de 10h.
Samedi 16 mai 2026 à partir de 10h.
Jeudi 21 mai 2026 à partir de 10h. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-16 2026-05-21
Un spectacle pour tout petits, dès 6 mois, au Divadlo ThéâtreEnfants
Diego l’escargot à lunettes, part à l’aventure avec son oiseau et son gros sac à dos, découvrant le monde au fil de chansons et de rencontres.
Compagnie Les Crapules .
Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org
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English :
A show for toddlers, from 6 months, at Divadlo Théâtre
L’événement Diego l’escargot en voyage Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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