Diffusion Coupe du monde Pyrénées Andes Café, épicerie Seich

Seich

Diffusion Coupe du monde

Pyrénées Andes Café, épicerie 5 Route de l’Arize Seich Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 19:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Avis aux amateurs de Football !

Partagez un moment convivial et sportif, lors de la diffusion des matchs de la Coupe du Monde de FIFA !

Au programme

à 19h

Portugal Congo

à 21h

Belgique Égypte

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Pyrénées Andes Café, épicerie 5 Route de l’Arize Seich 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Soccer fans take note!

Share a convivial and sporting moment, during the broadcast of FIFA World Cup matches!

On the program:

7pm

Portugal Congo

9pm

Belgium Egypt

L’événement Diffusion Coupe du monde Seich a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65