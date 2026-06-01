REPAIR’COUTURE Pyrénées Andes Café, épicerie Seich
REPAIR’COUTURE Pyrénées Andes Café, épicerie Seich samedi 20 juin 2026.
Seich
REPAIR’COUTURE
Pyrénées Andes Café, épicerie 5 Route de l’Arize Seich Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Une fois par mois les samedis matin nous avons le plaisir d’accueillir Elise de @la_recuperade .
Si vous avez envie d’apprendre ou vous avez besoin de réparer vos vêtements ou éléments en tissus de la maison n’hésitez pas à passer!
Pour plus de renseignements contactez les au 07 76 87 85 25
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Pyrénées Andes Café, épicerie 5 Route de l’Arize Seich 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Once a month on Saturday mornings we have the pleasure of welcoming Elise from @la_recuperade .
If you’d like to learn or need to repair your clothes or fabric items for the home, don’t hesitate to drop in!
For more information, contact them on 07 76 87 85 25
L’événement REPAIR’COUTURE Seich a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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